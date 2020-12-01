Açık alanda dans eden 34 kişiye, 107 bin lira 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

KIRKLARELİ'de, açık alanda dans ederek, sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen işletme sahibi D.D. ve 33 kişiye toplam 107 bin 100 TL ceza uygulandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Ahmetçe köyünde, D.D.'ye ait işletmede kontrol yaptı. İş yerinin açık alanında 33 kişinin sosyal mesafe kuralına uymayarak, dans ettiği belirlendi. İşletmeci D.D. ve 33 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları için ilgili maddeden toplam 107 bin 100 TL ceza kesildi.