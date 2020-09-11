Açık alanda maske takmayan vatandaştan şaşırtan savunma: "Bende kalp var sıkıntı veriyor" - Son Dakika

Açık alanda maske takmayan vatandaştan şaşırtan savunma: "Bende kalp var sıkıntı veriyor"

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu geldi. Pendik'te maske takmayan bir vatandaşın, "Bende kalp var sıkıntı veriyor" savunması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni korona virüs ile mücadelede kapsamında 81 il valiliğine gönderilen genelgede meskenler hariç her alanda maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik'te sokakta bazı vatandaşlar maskeleri eline takarken bazıları da elbiselerine asarak yürüdü. Kimi vatandaşların da maskesiz gezdiği görüldü.

"Bende kalp var"

Pendik'te maske takmayan vatandaşlara yöneltilen sorularda, verilen cevaplar ise hayrete düşürdü. Maskesini kameraları görünce takan bir vatandaş, "Bende kalp var, sıkıntı veriyor" dedi. Bir başka vatandaşın ise "Sigara içiyoruz burada" diyerek kendini savunması ise dikkat çekti.

"Maske sadece korumuyor ki"

Arkadaşıyla yolda ilerleyen maskesiz bir gencin rahat tavırları ile "Bilmiyorum risk altında mıyız? Maske sadece korumuyor ki bunu. Çok uykusuzum" diye cevap vermesi hayrete düşürdü. Maskesiz dolaşan 2 arkadaşa sorulan, "Maskesiz dolaşıyorsunuz sakıncalı değil mi?" sorusuna, "değil", "sosyal mesafeyi korumuyorsunuz" sorusuna da, "olabilir, sakınca yok, kesinlikle" cevabı vermesi ve konunun ciddiyetinden uzak alaycı tavrıyla beraber, insanların virüs konusundaki tedbirli yaklaşımının sorgulanmasına sebep oldu.