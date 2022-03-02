AÇIK ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI; ÜSKÜDAR'DA SON DURUM - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açık alanda maske takma zorunluluğunun kalktığını açıkladı. Açıklamadan dakikalar sonra ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Bilim Kurulu'nca alınan kararları duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Değerli İstanbullular; Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nca alınan yeni kararlara göre; açık havada maske takma zorunluluğu kalktı. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kurallarına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşlarda HES kodu uygulaması yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayanlardan test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıflar kapatılmayacak, pozitif öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek sözlerine yer verdi.

ÜSKÜDAR'DA SON DURUM

Öte yandan açıklamaların ardından kimi vatandaşlar karardan memnun olduklarını söylerken kimi vatandaşlar ise maske takmaya devam edeceklerini belirtti. Üsküdar Meydanı'nda yürüyen bir kişi, İyi oldu bir yandan. Çünkü insanlar sıkılmıştı. İnsanlar iki yıldan sonra da bir bağışıklık kazanıyor biliyorsunuz. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilinmez ama. Herkesin üzerinde belli bir yük vardı. Kapalı alanlarda ve toplu taşımada devam etmesi bizim açımızdan bir artı. Açık alanlarda, kafelerde keza artık kalkması iyi oldu dedi.

Başka bir vatandaş ise, Bir şeyler gördüm ama daha okumadım henüz yazıları. Ama ben takmayı tercih edeceğim kendimi korumak için diye konuştu.