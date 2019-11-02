Son Dakika Haberleri: Açık alanda muz üretimi artıyor
Son Dakika Ekonomi Açık alanda muz üretimi artıyor

Açık alanda muz üretimi artıyor

7 saat önce

Anamur ekonomisinin lokomotifi konumundaki muz üretiminde, açık alanda muz yetiştiriciliği gün geçtikçe artıyor.

Açık alanda muz üretimi artıyor, System.String[]

Anamur ekonomisinin lokomotifi konumundaki muz üretiminde, açık alanda muz yetiştiriciliği gün geçtikçe artıyor.


Türkiye'nin muzuyla meşhur ilçesi Anamur'da, muz üretiminde artan girdi maliyetleri, vatandaşları, açık alanda muz yetiştiriciliğine yöneltti.


Son yıllarda açık alanda muz üretiminde önemli ölçüde artış olduğunu vurgulayan üretici Halil Körhasanoğlu, "Ülkemizde muz üretiminin yüzde 75'ini gerçekleştiren ilçemizde 250 bin ton civarında bir üretim yapılıyor. Bu rakamın neredeyse tamamı örtü altında yapılıyor. Ancak özellikle artan girdi maliyetlerinden üretici açık alanda muz yetiştiriciliğe yöneldi" dedi.


Üretici Körhasanoğlu, 5 bin metrekare alanda başladığı açık alanda muz yetiştiriciliğiyle eski Anamur muzu kalitesini de yakalamayı hedeflediğini söyledi.


Öte yandan muz fiyatlarının, talebin azalması sebebiyle negatif eğitimli olduğu düşünülüyor. Serada muz, 4,4 ila 4,2 liradan işlem görüyor. - MERSİN

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi
SGK tüm kamu kurumlarına yazı yolladı: Emeklilik işlemlerinde e-Devlet'ten alınan belgeler yeterli Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Açık alanda muz üretimi artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]