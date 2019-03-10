Açık Bahçe Kapısından Çıkan Çocuklardan Birine Otobüs Çarptı
1 saat önce
Tayland'da 2 çocuk, açık bırakılmış olan bahçe kapısından yola çıktı.
Tayland
'da 2 çocuk, açık bırakılmış olan bahçe kapısından yola çıktı. Çocuklardan birine otobüs çarptı.
Yaşanan anlar evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki çocuğun, kilitli olmayan ve açık bırakılmış kapıdan çıktıkları görülüyor. Durumu fark eden anne, hemen çocukların yanına koşuyor ancak çocuklardan biri hızla yola koşunca, o sırada hızla gelmekte olan bir otobüs çarpıyor. Kadın çocuğu yerden kaldırıyor. Hareket etmeyen çocuk, hastaneye kaldırılıyor. Görünütlerin yayınlandığı platformda çocuğun sağlık durumuna dair detay verilmezken; ailenin en ufak ihmalinin bedelinin ne kadar ağır olacağı yorumlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:43 Kaynak: DHA
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