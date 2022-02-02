Açık bankacılık ürünü NetEkstre'yi kullanan firma sayısı 2021'de yüzde 97 arttı - Son Dakika

Eçözüm'ün açık bankacılık ürünü olan NetEkstre, tüm banka hesap hareketlerini tek ekrandan kolayca yönetme olanaklarıyla firmaların ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin ilk ve en büyük finansal teknoloji markalarından Eçözüm, 2021 yılı açık bankacılık platformu verilerini açıkladı. Bu verilere göre NetEkstre, entegre firma sayısını iki katına çıkarırken, raporladığı işlem sayısında ise 3 kat büyüme sağladı.

2020 yılında raporladığı hesap hareketlerinin toplam tutarı 9,1 trilyon lira olan NetEkstre'nin, 2021 yılında elde ettiği büyüme ile birlikte raporlanan işlem tutarı yüzde 123 artışla 20,4 trilyon liraya ulaştı. Yine 2020 yılında 4,5 milyon olan işlem sayısı ise 2021 yılında 2 katına çıkararak 13,6 milyon seviyesini aştı. 2021'de entegre banka sayısını 29'a, desteklediği ERP sayısını 24'e yükselten NetEkstre'yi kullanan firma sayısında ise yüzde 97 artış oldu.

NetEkstre dışında POSRAPOR ve E-DBS gibi ürünlere de sahip olan Eçözüm, Açık Bankacılık Platformu'nu her geçen gün yeni ürün ve çözümlerle büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Eçözüm Fiziki ve Sanal Pos Raporlama Sistemi POSRAPOR; 2021 sonu itibarıyla raporlanan POS hareketi sayısını 9 kat artırarak 9,2 milyona, raporlanan işlemlerin tutarını ise 5 kat artırarak 10,6 milyar lira seviyesine taşıdı. 2021 yıl sonu itibarıyla POSRAPOR kullanan firma sayısında ise yüzde 86 artış sağlandı ve sisteme entegre olan banka sayısı 13'e yükseldi.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi E-DBS'ye entegre banka sayısı 20'ye ulaştı

Eçözüm Açık Bankacılık Platformu'ndaki diğer bir ürün olan E-DBS; firmaların bayileri ile farklı bankalar üzerinden yürüttükleri DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) tahsilat süreçlerini tek bir noktadan kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilmelerini sağlıyor. 2021 yılında E-DBS üzerinden tahsile gönderilen faturaların toplam tutarı 541 milyon liraya, tahsil edilen faturaların toplam tutarı ise 266 milyar liraya ulaştı. E-DBS'ye entegre olan banka sayısı ise 20'ye çıktı.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri NetEkstre'yi seçti

Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Refik Sarıtepe, sektördeki son gelişmeleri ve 2021 yılına ait NetEkstre performansını değerlendirdi.

Sarıtepe, "NetEkstre ve açık bankacılık platformumuzdaki diğer ürünlerimiz; Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan tekstil, otomotiv, mobilya gibi sektörler başta olmak üzere sağlık, hizmet ve elektrik gibi sektörlerin de yer aldığı 28 farklı sektörde, 1500'den fazla firma tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Dijital bankacılık ve finansal yönetim süreçlerini geliştirmek isteyen firmaların sayısının önümüzdeki yıllarda da artacağını ve buna bağlı olarak açık bankacılık ürünlerine olan talebin de hızla artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açık bankacılık ürünlerine ilgi hızla artıyor

Şirketlerin yoğun bir şekilde kurumsal süreçlerini dijitale taşımak istediklerini belirten Sarıtepe, şunları kaydetti:

"2000'li yılların başından beri devam eden açık bankacılık serüveni, 2015 yılında Avrupa Birliği Parlamentosu'nda kabul olduktan sonra, Avrupa Birliği ve İngiltere'de hayata geçirilen 'PSD2' yani 'Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği' ile net olarak regülasyona girmiş oldu. Avrupa'da başlayan açık bankacılık rüzgarı hızla dünyaya yayılırken, 6493 sayılı 'Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu" kapsamında, 2019 yılının kasım ayında yapılan değişikliklerle ülkemizde de yasal bir zemine oturmuş oldu. Aradan geçen bu süre içerisinde, fintech'ler başta olmak üzere birçok oyuncu sektöre dahil oldu. Gerek sektör gerekse Eçözüm olarak yaptığımız çalışmaların ve yatırımların meyvesini topladığımız bir dönem yaşıyoruz. 2021 yılı aralık ayında, finansal teknoloji sektörünün merakla beklediği 6493 sayılı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda yapılan değişikliklere yönelik ikincil düzenlemelerin yayınlanmasıyla açık bankacılık sürecinde yeni bir döneme girilmiş oldu. 2022 yılı, bankalar ve açık bankacılık alanlarında faaliyet gösteren fintech'ler için yeni düzenlemelere uyum yılı olacak."