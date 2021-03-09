Açık bankacılıkta 2021, uyum yılı olacak - Son Dakika

Açık bankacılıkta 2021, uyum yılı olacak

09.03.2021 11:03
Açık bankacılıkta 2021, uyum yılı olacak, System.String[]

Mastercard Türkiye Banka İlişkileri Başkan Yardımcısı Hüsnü Avşar Gürdal, açık bankacılığın, doğası gereği iş birlikteliklerini mümkün kılan ve motive eden bir dönüşüm olduğunu, proaktif firmaların rekabette öne geçeceği bir dönem olacağını belirterek, "Aynı zamanda kompleks bazı akışları...

Mastercard Türkiye Banka İlişkileri Başkan Yardımcısı Hüsnü Avşar Gürdal, açık bankacılığın, doğası gereği iş birlikteliklerini mümkün kılan ve motive eden bir dönüşüm olduğunu, proaktif firmaların rekabette öne geçeceği bir dönem olacağını belirterek, "Aynı zamanda kompleks bazı akışları açık bankacılık hayata geçiriyor; veri işleme, veri zenginleştirme, kredilendirme, uyum, kullanıcı izin yönetimi gibi konularda tüm paydaşlar yeni akışlar tasarlayacak ve dış kaynak firmalardan desteğe ihtiyaçları olacak. Fırsat alanları ve açıklar tespit edilerek hizmet gamlarında genişlemelere gitmek için doğru bir zaman." ifadelerini kullandı.

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneğinden (FINTR) yapılan açıklamaya göre, fiyat ve deneyim paketini ortadan kaldırarak temel bankacılık servislerinin en uygun fiyatı ve en iyi deneyimi veren kuruluştan alınmasını sağlayan açık bankacılık, son yıllarda finansal teknolojilerin yükselen trendlerinden oldu.

Bankacılıkta demokratik bir rekabet ortamı yaratma amacı taşıyan açık bankacılığın detayları, FINTR'nin düzenlediği "Açık Bankacılık" panelinde, Mastercard Türkiye Banka İlişkileri Başkan Yardımcısı Gürdal ile FINTR Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu tarafından ele alındı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Hüsnü Avşar Gürdal, fiyat ve deneyim arasında bir seçim yapmanın gerekli olduğunu vurgulayarak, "Uygun faizli bir krediyi, deneyiminden çok memnun olmadığınız bir kuruluştan çekebilirsiniz ya da gecelik faizi çok benzer olan iki kuruluştan deneyimi daha iyi olanı seçersiniz. Seçim sürecinde yaşanan ikilemleri ise açık bankacılık ortadan kaldırıyor. Büyük bankalar müşteri kaybetme korkusuyla mevduat faiz oranlarını yüksek tutarken, kredi faiz oranlarını minimuma indirip komisyonları neredeyse sıfırlıyor. Böylece denklemin kazananı son kullanıcı oluyor." ifadelerini kullandı.

2021'in adaptasyon yılı olacağını belirten Gürdal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankalar, büyük üye iş yerleri ve ödemelere aracılık yapan kuruluşlar, alandaki fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Bankalar tarafında, KOBİ bankacılığı alanında denemeler var. Hesapları tek elden yöneten çözümler ve muhasebe çözümleri halihazırda hayatımızda. Kurumlar, senenin ikinci yarısında teknik entegrasyonlar geliştirmeye başlayacak. Türkiye'de yönetmeliğin haziran ayında çıkması bekleniyor. Adaptasyon için ise bir sene gibi bir süre öngörülüyor. İlk fazda, hesap hareketleri görüntüleme ve hesaptan ödeme başlatma fonksiyonları planlanıyor. Tekrarlı ödemeler ve vadeli ödemelerin ikinci fazda yapılması bekleniyor."

Açık bankacılığın, doğası gereği iş birlikteliklerini mümkün kılan ve motive eden bir dönüşüm olduğunu aktaran Gürdal, "Proaktif olan firmaların rekabette öne geçeceği bir dönem olacak. Aynı zamanda kompleks bazı akışları açık bankacılık hayata geçiriyor; veri işleme, veri zenginleştirme, kredilendirme, uyum, kullanıcı izin yönetimi gibi konularda tüm paydaşlar, yeni akışlar tasarlayacak ve dış kaynak firmalardan desteğe ihtiyaçları olacak. Fırsat alanları ve açıklar tespit edilerek hizmet gamlarında genişlemelere gitmek için doğru bir zaman." ifadelerini kullandı.

Mastercard, Türkiye, Banka, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Açık bankacılıkta 2021, uyum yılı olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü 4,5 ay sonra cansız bedeni bulunan Mervenur iple boğularak öldürülmüş Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Marcao yanıtı: Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsak iyice batarız İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu
Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı         
15:27
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Kilim silkelerken damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı Kilim silkelerken damdan düşen 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı         
15:04
Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü         
14:55
Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajının ardından Kraliyet ailesi acil toplantı düzenledi Meghan Markle ve Prens Harry'nin röportajının ardından Kraliyet ailesi acil toplantı düzenledi         
14:40
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne meydan dayağı Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne meydan dayağı         
10:02
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 15:45:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Açık bankacılıkta 2021, uyum yılı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei