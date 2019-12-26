Açık bırakılan kabloya dokunan kadın hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Açık bırakılan kabloya dokunan kadın hastanelik oldu - Son Dakika

Açık bırakılan kabloya dokunan kadın hastanelik oldu

6 saat önce

Antalya'da temizlik işi için plazaya gelen genç kadın, elektrik akımına kapıldı.

Açık bırakılan kabloya dokunan kadın hastanelik oldu, System.String[]

Antalya'da temizlik işi için plazaya gelen genç kadın, elektrik akımına kapıldı. Baygınlık geçiren kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu kendine geldikten sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmen Evleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir plazanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman temizliği için binaya gelen Ayşe Ergül (27), temizlik yaptığı sırada iddiaya göre açık bırakılan bir kabloya temas etti. Akıma kapılan Ergül, bir anda yere düşerek baygınlık geçirdi. Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


İlk müdahalede bulunulan genç kadın, kendine geldikten sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
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