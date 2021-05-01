Son dakika gündem: AÇIK BIRAKILAN KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADINI, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Son dakika gündem: AÇIK BIRAKILAN KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADINI, İTFAİYE KURTARDI

01.05.2021 04:33

Son dakika haberleri... BEYOĞLU'nda asfalt çalışması yapılan caddede açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşen Öznur Uyar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BEYOĞLU'nda asfalt çalışması yapılan caddede açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşen Öznur Uyar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 02.15 sıralarında Kasımpaşa Camii Kebir Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Evsiz olduğu öğrenilen Öznur Uyar, yol çalışması nedeniyle kapağı açılan 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Uyar'ın çığlıklarını duyan çevredeki kişiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede Uyar'ı düştüğü çukurdan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Uyar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulanstan inen Uyar, düştüğü çukurun yan tarafında oturmaya başladı. Evsiz olduğu öğrenilen Uyar'a, bir vatandaş çay ikram etti.

ZABITA EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Çukura düşen Uyar'ın çıkarılmasının ardından Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, çukurun etrafında şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞUSU YAŞANANLARI ANLATTI

Uyar'ın çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinden Kadriye Erdoğaner, yaşananları anlattı. Erdoğaner, "Oturuyordum, televizyon seyrediyordum. Baktım bir çığlık var. Kadın imdat diye bağırıyordu. Dedim herhalde bir şey oldu. Bağırdım teyze neredesin diye, 'çukurdayım' dedi. İtfaiyeyi aradım, ambulans geldi. Geldiler aldılar. Tanımıyorum. Çay verdik çukurdayken, bayan verdi" dedi.

Son dakika gündem: AÇIK BIRAKILAN KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADINI, İTFAİYE KURTARDI
Son dakika gündem: AÇIK BIRAKILAN KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADINI, İTFAİYE KURTARDI
Son dakika gündem: AÇIK BIRAKILAN KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADINI, İTFAİYE KURTARDI
Son dakika gündem: AÇIK BIRAKILAN KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADINI, İTFAİYE KURTARDI

Zincirlikuyu, Kasımpaşa, İtfaiye, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: AÇIK BIRAKILAN KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞEN KADINI, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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