Son Dakika Haberleri: Açık Bırakılan Ocaktan Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Açık Bırakılan Ocaktan Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

58 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin mutfağında uzun süre açık bırakılan ocaktan çıkan yangın paniğine neden oldu.

Açık Bırakılan Ocaktan Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin mutfağında uzun süre açık bırakılan ocaktan çıkan yangın paniğine neden oldu.

Hacıevhat Mahallesi Cemre Sokak'ta yaşlı kadının oturduğu evin mutfağında, ocaktaki tencerede pişen yemeğin ateşi uzun süre açık kaldı. Evden dumanların çıkması üzerine telaş yaşayan komşular itfaiyeyi aradı. Kısa sürede eve giren itfaiye ekipleri, ocakta yanan ateşe müdahale etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:22 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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