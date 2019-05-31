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Açık bırakılan pencereden beton zemine düşen çocuk yaralandı

1 saat önce

Bolu'da açık bırakılan pencerenin kenarında oynarken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Açık bırakılan pencereden beton zemine düşen çocuk yaralandı, System.String[]
Bolu'da açık bırakılan pencerenin kenarında oynarken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sümer Mahallesi Palmiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan 4 yaşındaki E.I., açık bırakılan pencerenin kenarında oynadığı sırada bir anlık dalgınlıkla 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. E.I.'nın ağlamasıyla kızının pencereden düştüğünü fark eden anne, durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan E.I., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:47 Kaynak: İHA
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