Açık bırakılan pencereden beton zemine düşen çocuk yaralandı
1 saat önce
Bolu'da açık bırakılan pencerenin kenarında oynarken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:47 Kaynak: İHA
'da açık bırakılan pencerenin kenarında oynarken 5 metre yükseklikten beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Sümer Mahallesi
Palmiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 1'inci katında yaşayan 4 yaşındaki E.I., açık bırakılan pencerenin kenarında oynadığı sırada bir anlık dalgınlıkla 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. E.I.'nın ağlamasıyla kızının pencereden düştüğünü fark eden anne, durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Başından yaralanan E.I., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal
Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı. Küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BOLU
Annesini döven babasını öldürüp bakkala sığındı! Geriye bu fotoğraf kaldı
Demet Akalın'dan şaşırtan itiraf: Hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
6 saat aralıksız PUBG oynayan çocuk kalp krizinden öldü