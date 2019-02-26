Son Dakika Haberleri: Açık Büfe + Kar ile En İyi Tatlıyı Kim Yapacak?

Açık Büfe + Kar ile En İyi Tatlıyı Kim Yapacak?

1 saat önce

The Green Park Hotel Kartepe sosyal medya hesapları: Web Site: http://www.karteperesort.com/Instagram: https: //www.instagram.com/thegreenpark/https: //www.instagram.com/karteperesort/Facebook: http://facebook.com/TheGreenParkHotelsYoutube: https: //www.youtube.com/user/TheGreen...

The Green Park Hotel Kartepe sosyal medya hesapları:

Web Site: http://www.karteperesort.com/

Instagram: https://www.instagram.com/thegreenpark/

https://www.instagram.com/karteperesort/

Facebook: http://facebook.com/TheGreenParkHotels

Youtube: https://www.youtube.com/user/TheGreen...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:38 Kaynak: Youtube

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