Açık Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Açık Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Açık Cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Nevşehir adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından açık cezaevi firarisi Gülşehir'de yakalandı.

Açık Cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Nevşehir adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından açık cezaevi firarisi Gülşehir'de yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama suçlarından hükümlü Açık Cezaevi firarisi 57 yaşındaki O.G. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Gülşehir'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi O.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Gülşehir, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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