Açık cezaevi hükümlülerinin salgın izni 31 Mayıs'ta bitecek - Son Dakika
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Açık cezaevi hükümlülerinin salgın izni 31 Mayıs'ta bitecek

06.05.2022 15:33
Açık cezaevi hükümlülerinin salgın izni 31 Mayıs'ta bitecek

ADALET Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.

ADALET Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin Covid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır" denildi.


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Koronavirüs, Adalet, Mayıs, CTE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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