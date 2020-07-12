Açık cezaevinde örnek KOP projesi - Son Dakika

Açık cezaevinde örnek KOP projesi

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliği ile hayata geçirilecek olan "KOP ile Hükümsüz Mantar Serası Projesi" için imzalar atıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliği ile hayata geçirilecek olan "KOP ile Hükümsüz Mantar Serası Projesi" için imzalar atıldı.

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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, proje ile hükümlülerin hem meslek öğreneceği hem de tahliye sonrası iş sahibi olabileceği belirtildi.

Mahkumiyet sürelerinin sonlarına yaklaşmış, normal hayata dönebilmek için Açık Ceza İnfaz Kurumlarında gün sayan hükümlüler için önemli bir projenin hayata geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adalet Bakanlığı Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile hükümlülerin sosyal ve ekonomik hayata daha çabuk adapte olabilmeleri için meslek edinme imkanları sunuluyor. Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından yürütülecek projede hükümlülerin sosyal hayata adaptasyon sürecini hızlandırmak ve ekonomik gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulacak seralarda kültür mantarı yetiştiriciliği alanında teorik ve pratik eğitimler verilecek."

Açıklamada, KOP İdaresindeki imza törenine KOP İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur ile Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Arlı, KOP Tarımsal Kırsal Kalkınma Koordinatörü Ümit Yorgancılar'ın katıldığı aktarıldı.

KOP İdaresi Başkan Vekili Tongur'un imza töreninde yaptığı şu konuşmaya yer verildi:

"Modern tarım tekniklerinin hükümlülere benimsetilmesi ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konan belirlenecek 20 mahkuma teorik ve pratik olarak mantar yetiştiriciliği eğitimleri verilerek, örnek mantar serası teknik gezileri düzenlenecek. Yüzde yüz hibe destekli 246 bin lira tutarındaki proje ile modern çiftçilik ve seracılık eğitimlerini alan çiftçi hükümlüler, eğitim faaliyetlerinin ardından yaklaşık 200 metrekare alana kurulacak 2 adet sera ile kendi kültür mantarlarını yetiştirecek. Tarımsal üretim verimliliği, tarımsal gelir artışı, etkin su kullanımı gibi konularda bilgi sahibi olacak hükümlülere ayrıca tahliyelerinin ardından bu alanda iş olanağı sunulacak."

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Açık cezaevinde örnek KOP projesi - Son Dakika
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