Açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

03.10.2022 09:54
Açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

Kırklareli Açık Cezaevinden firar eden şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kırklareli Açık Cezaevinden firar eden şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen devriye esnasında, Kırklareli Açık Cezaevinden firar ettiği bildirilen şüpheli S.T. Yayla Mahallesi 1. Küme Evler önünde görüldü. Şüpheli şahıs dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması sonucu yaşanan kovalamacanın ardından, 3. Küme Evler civarında yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak Kapalı Cezaevine sevk edildi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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