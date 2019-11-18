Son Dakika Haberleri: AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN HÜKÜMLÜ, SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Son Dakika Güncel AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN HÜKÜMLÜ, SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN HÜKÜMLÜ, SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

6 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i (24) pompalı tüfekle öldürdü.

AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN HÜKÜMLÜ, SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa Kalem'i (24) pompalı tüfekle öldürdü. Selçuk, daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Melisa Kalem'in öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk, bir süre önce sevgili olduğu 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması üzerine Melisa Kalem kendini elektro şok cihazı ile korumaya çalıştı. Bu sırada, Selçuk ise yanında getirdiği pompalı tüfekle Kalem'e ateş etti. Kalem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Selçuk ise aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalem ve Selçuk'un olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Öte yandan, Melisa Kalem'in ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise apartmanın sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı apartmanda olay yeri inceleme ekipleri bir süre incelemelerde bulundu. Kalem ve Selçuk'un cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü

-Cenazelerin getirilişinden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:29 Kaynak: DHA
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Cezaevinden izinli çıktı, sevgilisi olduğu ileri sürülen kadını öldürüp intihar etti
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