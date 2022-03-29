Açık cezaevlerindeki Covid-19 izin süresi 2 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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Açık cezaevlerindeki Covid-19 izin süresi 2 ay daha uzatıldı

29.03.2022 10:35
Açık cezaevlerindeki Covid-19 izin süresi 2 ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı, açık cezaevlerindeki Covid-19 izin süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, açık cezaevlerindeki Covid-19 izin süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazlarına karar verilen yükümlülerin izin süreleri 2 ay daha uzatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazıları ile 'Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" denildi. - ANKARA

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Denetimli Serbestlik, Adalet Bakanlığı, Koronavirüs, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Açık cezaevlerindeki Covid-19 izin süresi 2 ay daha uzatıldı - Son Dakika


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