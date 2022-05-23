Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!

Pandemi nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûmların salgın izninin 31 Mayıs'ta sonra ermesi beklenirken bu konu Kabine Toplantısı'nda görüşüldü. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı.

SALGIN İZNİNDEKİ MAHKUMLARA MÜJDE

Açık cezaevlerinden salgın izni için evlerine giden mahkumlara müjdeli haberi veren Erdoğan, "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz" dedi.

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.