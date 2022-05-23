Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı! - Son Dakika
Üye Girişi

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!

23.05.2022 20:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan ve 3 saat süren Kabine Toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Zirvede alınan kararları açıklayan Erdoğan, bir müjdeyi de duyurarak 31 Mayıs'ta sona ermesi beklenen açık cezaevlerindeki hükümlülerin salgın izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Pandemi nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûmların salgın izninin 31 Mayıs'ta sonra ermesi beklenirken bu konu Kabine Toplantısı'nda görüşüldü. Kabinede alınan kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı.

SALGIN İZNİNDEKİ MAHKUMLARA MÜJDE

Açık cezaevlerinden salgın izni için evlerine giden mahkumlara müjdeli haberi veren Erdoğan, "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz" dedi.

DÖNMEYEN FİRARİ SAYILACAK

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE'nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

YORUMLAR
500
Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Mayıs, CTE, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı! - Son Dakika


Son Dakika
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:42 Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 20:28:06. #1.13#
SON DAKİKA: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement