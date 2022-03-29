Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı - Son Dakika
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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

29.03.2022 10:33
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

Adalet Bakanlığınca, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 31 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığınca, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 31 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart'tan itibaren 2 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı, 31 Mart, Adalet, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı - Son Dakika


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