Açık deniz karakol gemisi "Akhisar"ın blok inşaatlarına başlandı - Son Dakika
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Açık deniz karakol gemisi "Akhisar"ın blok inşaatlarına başlandı

09.04.2022 21:25
Açık deniz karakol gemisi "Akhisar"ın blok inşaatlarına başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, açık deniz karakol gemisi "Akhisar"ın blok inşaatlarının başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, açık deniz karakol gemisi "Akhisar"ın blok inşaatlarının başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapım çalışmaları Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yürütülen "Akhisar"ın blok inşaatlarına başlama komutunu, şehit Piyade Er Faruk Özdadlı'nın ağabeyi Cengiz Özdadlı ve gazi Sevinç Köksal verdi.

"Akhisar"ın 2023'te denize indirilmesi planlanıyor.

Açık deniz karakol gemisi Akhisar ın blok inşaatlarına başlandı
Açık deniz karakol gemisi Akhisar ın blok inşaatlarına başlandı

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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul, Fabrika, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Açık deniz karakol gemisi 'Akhisar'ın blok inşaatlarına başlandı - Son Dakika


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