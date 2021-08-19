Açık denizde insanlık dramı: 47 göçmen açlıktan öldü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 3 Ağustos tarihinde Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyısından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru ilerleyen bir mülteci teknesinin denizde mahsur kalması sonucu teknede 2 hafta boyunca aç ve susuz kalan 54 kişiden 47'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan ortak açıklamada, 3 Ağustos'ta Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyısından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru yola çıkan ve 3'ü çocuk 54 kişinin, yola çıktıktan 2 gün sonra meydana gelen motor arızası sonucu denizde mahsur kaldığı kaydedildi. Teknenin Moritanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16 Ağustos'ta fark edildiği, teknede yaklaşık 2 hafta boyunca aç ve susuz kalan mültecilerden 47'sinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, teknede hayatta kalan 7 kişinin ilk tedavileri için Moritanya'nın Nouadhibou kentine götürüldüğü bildirilirken, durumu ağır 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Hayatta kalanların uluslararası korumaya ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi ve göçmenlere gerekli yardımı sağlamak adına çalışmaların başlatıldığı vurgulandı. - CALİFORNİA