Olay, dün saat 19.55'te Seferihisar ilçesi açıklarında Türk Deniz Arama Kurtarma Bölgesi batı sınırında meydana geldi. Karaya 75 deniz mili uzaklıkta seyir halinde olan balık avlama gemisinde bir kişinin kalp krizi geçirdiği şüphesiyle rahatsızlanması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbar verildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, helikopter ve botla bölgeye gitti. Helikopterden sarkıtılan halatla beraber tekneye inen ekipler, hastayı halata bağlayarak helikoptere taşıdı. Hasta vatandaş, helikopterle bölgeden tahliye edilirken, saat 21.10'da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştırıldı. Vatandaşın sağ ve bilinci açık olarak hastaneye ulaştırıldığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Açık denizde rahatsızlanan balıkçıya nefes kesen kurtarma operasyonu - Son Dakika

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