Açık dünya Need For Speed mobil oyunu geliyor

Need for Speed mobil oyununun arkasındaki ekip olarak Pokemon Unite geliştirici TiMi Group'u işaret ediyor. TiMi Studio Group, 2015'in Honor of Kings ve 2019'un Call of duty Mobile'ı da dahil olmak üzere birçok oyunda yer aldı.

AÇIK DÜNYA NEED FOR SPEED MOBİL OYUNU GELİYOR

Bir Reddit kullanıcısı tarafından tespit edildiği üzere, Tencent Careers sayfasındaki bir gönderide Pokemon Unite geliştiricisi TiMi Studio'nun Need for speed Online Mobile kod adlı açık dünya NFS oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı. Yayıncının Shanghai ve Shenzhen bölgeleri için özellikle 3D animatörler, oyun planlayıcıları, proje yöneticileri ve tasarım uzmanları kiralamak istediğini açıkladı.

Need for Speed ilk olarak 1994 yılında ev konsollarında ve PC'de The Need for Speed'in piyasaya sürülmesiyle sahneye çıktı. Seri, çeşitli platformlara yayılmış iki düzine sürüm sayesinde, o zamandan bu yana yaklaşık otuz yıl içinde yarış türünün temelini oluşturdu.