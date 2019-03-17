Son Dakika Haberleri: Açık Eskrim Turnuvası Sona Erdi

Açık Eskrim Turnuvası Sona Erdi

53 dakika önce

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Açık Eskrim Turnuvası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sona erdi.

Açık Eskrim Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Açık Eskrim Turnuvası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sona erdi.

Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 23 ilden 920 sporcu mücadele etti. Etkinlikte 10, 12, 14 yaş altı kız ile erkek sporcular, epe ve flöre branşlarında dereceye girebilmek için yarıştı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Küçük sporcuların etkinlik boyunca kıyasıya mücadele ettiğini belirten Yiğit, "Çocukların spora küçük yaşlarda başlaması çok önemli. Bu etkinlik de bunun örneği. Birçok ilden bine yakın sporcu çok güzel mücadeleler ortaya koydu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Muğla, Fethiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Canlı Yayında İlginç Anlar: Kulüp Başkanı Erman Toroğlu'nu Arayıp Penaltıyı Sordu! Gülben Ergen'in 12 Milyon Dolara Kiralık Katil Tutup, Cinayet İşlettiği İddia Edildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Açık Eskrim Turnuvası Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]