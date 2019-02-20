Açık Gardırop'un Kapısı Herkese Açık

?Açık Gardırop'un kapısı herkese açıkİSTANBUL,(DHA)- Kadıköy'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara hiçbir karşılık beklemeden el uzatan Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak gibi malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösteriyor.

?Açık Gardırop'un kapısı herkese açık



İSTANBUL,(DHA)- Kadıköy'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara hiçbir karşılık beklemeden el uzatan Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak gibi malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösteriyor.



Kadıköy Belediyesi, Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası ile Kadıköy'ün birçok noktasına yerleştirilen giysi, ayakkabı, tekstil kumbaralarından gelen ve bağışçıların verdiği ürünleri elden geçiriyor, kullanılamayacak durumda olanları ayrıştırıyor, temiz olmayan giysi ve tekstil ürünlerini de kuru temizlemeye gönderiyor. Yapılan ayrıştırma ve temizleme işlemlerinin ardından ürünler raf ve beden sistemine göre düzenleniyor. Mağazada kadın, erkek ve çocuk giysileri, ayakkabı, çanta, oyuncak ve tekstil ürünleri bulunuyor. Tekstil ürünleri içerisinde ise perdeden havluya, yorgandan battaniyeye, yastıktan nevresim takımına kadar ürünler yer alıyor. Mağazaya sıfır giysi, ayakkabı, kırtasiye ve kitap bağışları da yapılıyor. Yapılan bağışlar ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olması şartıyla kabul ediliyorken giysi bağışlarında kullanılmış çorap ve iç çamaşırı gibi ürünler kabul edilmiyor. Ayda bir kez Salı ve Çarşamba günleri kıyafet dağıtım günleriyle evsiz ve hane bazında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanıyor.



2010 yılında faaliyetlerini genişleten Kadıköy Belediyesi Açık Gardırop 2. El Giyim Mağazasında, ayda yaklaşık bin 500 kişiye arasında kıyafet desteği sağlandı. 2018 yılında ise yüz bin kişiye yardım ulaştırıldı.



"BİZ KULLANAMIYORSAK BAŞKALARI KULLANSIN"



Merkeze kıyafet desteğinde bulunan Akademik Personel Meltem İrteş Gülşen, Açık Gardırobun ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için iyi bir araç olduğunu söyledi. Bu fırsatı değerlendirerek kendisine en yakın olan bu kuruma yardım ettiğini belirten Gülşen, 'Kadıköy Belediyesinin sayesinde biz bu imkandan yararlanabiliyoruz. Elimizde olan fazla ve kendimizin kullanmadığı, temiz olan, yıpranmamış olan kıyafetleri getirip burada paylaştığımız takdirde belediye bizim paylaşmamız gereken şeyi onlar sağlıyorlar. Biz de bu imkandan yararlanıyoruz. Çöpe atmak yerine en yakın merkezlere belediyeleri bu şekilde kıyafet toplayan yerlere getirilmesi en faydalı şey. Hiç olmuyorsa biz kullanamıyorsak başkaları kullansın. Başkalarına da yardımcı olalım. Bu da bir sevap' diye konuştu.



"ÇOK FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİ İNSAN VAR"



Herkesin ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmasını gerektiğini kaydeden Kamu Personeli Tuğgen Erol ise, şunları söyledi:



"Tüm çalışan kesimin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Çünkü çok fazla ihtiyaç sahipleri mevcut. Çocuk kıyafetleri özellikle çok pahalı haliyle biliyorsunuz günümüzde bunların da geri dönüşümünün sağlanması çok önemli bence hani bu şekilde bu tip merkezlerin daha fazla çoğalmasını aslında talep ediyoruz. Ben de elimden geldiğince, elimdeki kıyafetlerimi kullanmadığım bir takım oyuncak olabilir, başka şeyler olabilir hani bu tip yerlere, merkezlere vermeye gayret ediyorum. Sosyal yardımlaşma sadece kişisel olmuyor. Bu noktalarda sonuçta bir topluluk adına yapılıyor bu bazı tip çalışmalar. Kıyafetlerin ulaştığını bildiğiniz vakit bunla alakalı bir dönüş sağlandığında tabi ki inanılmaz derecede mutluluk duyuyorsunuz. Çünkü çok fazla ihtiyaç sahibi insanlar var. Özellikle ihtiyaç sahibi çocuklar var. Bizim açımızdan özellikle bu kişilere ulaşması çok keyif verici."



"2018 YILINDA 100 BİN KİŞİYE YARDIM EDİLDİ"



Proje ile ilgili bilgi veren Açık Gardırop 2. El Giyim Mağazası Birim Sorumlusu Gülay Korkmaz, şöyle konuştu:



"Ayda bir kez olmak üzere Salı ve Çarşamba günleri dağıtım günlerimiz bulunmaktadır. Salı günleri ihtiyaç sahibi evsiz sokakta kalan yurttaşlarımızın yararlandığı gündür. Çarşamba günleri de hane bazında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuluyor. Sosyal servis birimimiz hane bazında çalışmalar yaparak ihtiyaç sahiplerini belirliyor. Bize yönlendirdiği kişilere de biz buradaki giysileri ve eşyaları temin ediyoruz. Ayda bin ile bin 200 arası ihtiyaç sahibi yurttaşın giysilerini aldığı bir birimiz. Aynı zamanda sokakta yaşamak zorunda kalan 250 ile 300 arasındaki yurttaşa da yardımda bulunabiliyoruz. 2018 yılında ise 100 bin yurttaşa kıyafet yardımında bulunuldu."



AÇIK GARDIROP 2. EL GİYİM MAĞAZASI



2010 yılına kadar Kadın Dayanışma ve Danışma merkezlerinden ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Kadıköy Belediyesi, 2010 yılında Eğitim ve Sosyal Destek Merkezi'nin (ESDEM) açılmasıyla faaliyetlerini genişletti. ESDEM'in alt katında oluşturulan 'Açık Gardırop' merkezinde ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım ulaştırmaya başladı.



Açık Gardırop Biriminde 2. el kıyafet desteği yanı sıra bağış tekstil ürünleri (havlu, perde, yorgan, yastık, battaniye, nevresim, masa örtüsü, pike vb.) kırtasiye malzemesi, oyuncak, mutfak eşyası, küçük ev aletleri gibi ürünler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bağışçılar tarafından getirilen kıyafetler ve eşyalar kuru temizlemeye gönderiliyor ve daha sonrasında Açık Gardıropta toplanıyor. Salı günleri erkeklere, Çarşamba günü ise kadınlara, çocuklara ve hanelere dağıtımlar yapılıyor. Yurt içinden ya da yurt dışından yardımda bulunmak isteyen kişiler ürünleri ister merkeze getirebiliyor isterse kargo ile gönderebiliyor. Merkez, afet, acil durum, yangın gibi özel durumlarda il ve ilçe dışına da destek veriyor.



(Tür: İstanbul)

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