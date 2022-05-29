'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu - Son Dakika
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'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu

29.05.2022 23:25
'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde girişinde 'Burada açık giyinmek yasak' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız, görevli bir personel tarafından dışarı çıkartıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde girişinde 'Burada açık giyinmek yasak' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız, görevli bir personel tarafından dışarı çıkartıldı. Kafe sahipleri sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada özür dileyerek, olayı gerçekleştiren personelin işine son verildiğini belirtti.

Olay dün Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir genç kız, arkadaşıyla beraber kafeye gitti. Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, 'Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu' söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.

Genç kız kafe önünde 'Burada açık giyinmek yasak' yazılı tabelanın fotoğrafını "Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı 'kapalı' arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.  İŞLETME SAHİPLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, "Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

KOCAELI'NIN BASISKELE ILCESINDE BIR GENC KIZ IDDIAYA GORE ÖNÜNDE 'BURADA ACIK GIYINMEK YASAK' YAZISI BULUNAN KAFEYE SORTLA GELDIGI ICIN GARSON TARAFINDAN KAFEDEN CIKARILDI. (FOTO: BASISKELE (KOCAELI), DHA)


'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu
'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu
'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu
'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu
'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu
'Açık giyinmek yasaktır' yazısı bulunan kafeye şortla giren genç kız kovuldu
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Kaynak: DHA

Başiskele, Körfez, Liman, Medya, Güncel, Son Dakika

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