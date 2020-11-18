Son dakika haberleri: Açık hava ihalesini İnova Medya Ajans kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Açık hava ihalesini İnova Medya Ajans kazandı

18.11.2020 18:20

Gelen son dakika haberine göre Açık hava ihalesini İnova Medya Ajans kazandı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açık hava ihalesini İnova Ajans kazandı.

Açık hava ihalesini İnova Medya Ajans kazandı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açık hava ihalesini İnova Ajans kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, "Tüm kesimlere açık ihale yaptık. Gaziantep'teki kiraların ve oradan elde edilen gelirlerin ve vergisinin de Gaziantep'te kalması açısından olumlu oldu" şeklinde konuşurken, İnova Medya Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, yapılan ihaleyi Gaziantep'in kazanmasının sevindirici olduğunu belirterek, ihaleyi kazananın İnova Medya'nın değil Gaziantep olduğunu ifade etti.

Gaziantep'teki açık hava reklamcılığını 10 yıl boyunca İnova Ajans yapacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bin 451 adet reklam materyali, 59 milyon 663 bin TL muhammen bedelle satışa sundu. Reklam meteryalleri 10 yıl süreyle kira verilmesi aylık 497 bin 196 TL + KDV olmak üzere 10 yıllık toplam bedel 59 milyon 663 bin 520 TL + KDV muhammen bedel üzerinden yapıldı.

İhaleye tek katılımcı olarak İnova Medya Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay katılırken, İnova Ajans aylık 498 bin TL teklif verdi. İhaleye aylık 500 bin TL veren Meral Ay'ın Yönetim Kurulu başkanı olduğu İnova Ajans kazandı.

"Bin 451 adet açık hava reklamı"

İhalede, Gaziantep sınırları içerisindeki 5 Led ekran, 50 sabit megalight, 600 bilboard, 550 otobüs durağı, 10 değiştiricili raket reklam panosu CLP Afiş, 200 raket pano, 8 döner silindir kule ve 28 tramvay durağı olmak üzere toplam bin 451 adet açık hava reklam alanı satışa sunuldu.

"Şehrimize hayırlı olsun"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, daha önce açık hava reklam ihalesinin 10 yıllığına yapıldığını belirterek, "Açık hava reklam ihalesi 10 yıl önce 10 yıllığına yapılmıştı. Bugün itibariyle 10 yıllık süre dolduğu için yeni bir meclis kararı almak suretiyle 10 yıllık tekrardan bir yetki aldık. Şehrimizdeki bilbordlar, CLP afiş, dijiboardların tekrar açık ihale suretiyle ister Gaziantep olsun ister şehir dışı olsun tüm kesimlere bir açık ihale yaptık. Şartnamemizde ne kadar billboard olacağı, ne kadar dijiboard olacağı, ne kadar CLP olacağının metrajı, standardı belli. Bu şartlarda ihaleye çıktık. Bedeli de uygun bir bedeldi. Sonuçta biz hem Gaziantep hem Türkiye'deki bütün reklam fiyatlarını inceledik. Sonuçta ihaleye sadece Gaziantep'ten bir firma katıldı. Bu da Gaziantep açısından baktığımızda şehir açısından bir kazançtır. Gaziantep'teki kiraların ve oradan elde edilen gelirlerin ve vergisinin de Gaziantep'te kalması açısından olumlu görülüyor. İnşallah şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olur. Kazansınlar ki şehrimiz de kazansın. Arsa satışları için de öyle, kiralık yerler içinde öyle. Ne kadar bizim satışa sunduğumuz, kiraladığımız yerlerde insanlar orada hayatını idam ettirebilirlerse hem bu istihdamdır hem gelişmedir hem de hep birlikte şehrin ileri vadede kazanmasıdır. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi

"İnova değil Gaziantep kazandı"

İnova Medya Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, yapılan ihaleyi Gaziantep'in kazanmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Öncelikle ihaleyi kazanan İnova Medya değil Gaziantep oldu. İnova Medya zaten yıllardır açık hava sektöründe hizmet veren büyük bir ajanstı. Açık hava reklamlarının vergisi artık Gaziantep'e ödenen bir şirketin oldu. Gaziantep'e hayırlı olsun" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Açık hava ihalesini İnova Medya Ajans kazandı
Son dakika haberleri: Açık hava ihalesini İnova Medya Ajans kazandı
Son dakika haberleri: Açık hava ihalesini İnova Medya Ajans kazandı
Son dakika haberleri: Açık hava ihalesini İnova Medya Ajans kazandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri: Açık hava ihalesini İnova Medya Ajans kazandı - Son Dakika


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