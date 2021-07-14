Açık hava klasik otomobil sergisinde nostalji rüzgarı esti - Son Dakika

Tarihe tanıklık eden klasik otomobiller, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşları nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Modeli, 1950'lerden 80'lere kadar uzanan araçlardan oluşan Açık Hava Klasik Otomobil Sergisi yoğun ilgi gördü. Sergi alanında gerçekleştirilen Retrobüs konseri ise vatandaşa keyif dolu anlar yaşattı.

Esenler Belediyesi, geçmişe özlem duyan vatandaşları, Dörtyol Meydanı'nda nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Klasik otomobil sevdalılarının beğenisini toplayan Açık Hava Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retrobüs konseri ile devam etti. Sergiye ilgi bir hayli fazlaydı. 70'e yakın klasik otomobilin sergilendiği etkinlikte vatandaşlar araçlarla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

"OTOYOLDA ÇEKTİRMEK İSTEYENLER OLUYOR"

Sergiye otomobiliyle katılan klasik otomobil tutkunu Ömer Faruk Kaleli, "Klasik otomobillere 13-14 yaşımdan bu yana ilgim var. Her aracı nostaljiye çevirmeye çalışıyorum ama olmuyordu. 6 ay önce aracımı aldım ve şu an kullanıyorum. Yolda kaldığım zamanlar oldu, çok uğraştım ama yolda aldığım keyfi ve zevki en kaliteli bir araçta bile alamıyorum. Bu aracı kullanırken aldığım zevki hiçbir şeye değişmem. Bazen bu araca bu masraf yapılır mı? bu kadar uğraşılır mı? diyorlar ama ben bu araçla ilgilenmekten zevk alıyorum. Vatandaşın da ilgisi çok fazla yolda durduran, otoyolda korna çalan, sağa çekip fotoğraf çekinmek isteyenler oluyor" dedi.

"GELİN ARABAM OLMUŞTU"

1980 yılında gelin arabası olarak kullandığı aracın farklı bir rengi ile sergide karşılaştığını ve çok duygulandığını belirten Hacer Hanım ise "Çok güzel ve mükemmel bir sergi. Bugün bizler eski günleri yeniden yaşıyoruz. Arkamdaki sarı aracın mavi renklisi benim gelin arabamdı. 1980 yılında o araçla gelin olmuştum. Şimdi o günleri yad ettim" diye konuştu.

1957 model chevrolet belair model aracıyla sergide yer alan Kemal Çobanoğlu da "Çocukluğumdan bu yana otomobillere ilgim var. Bu araçların içerisinde büyüdük, seviyoruz. Bu başka bir duygu ancak bu araçları kullandığınızda onu anlarsınız" dedi.

SULTAN FİLMİNDE KULLANILAN MİNİBÜS…

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Sultan'da kullanılan aracın aynısı olan 1976 model minibüsüyle sergiye katılan Ümit Aktaş, "Yaklaşık 9 sene önce bu işe başladım. Bu ilk klasik aracım ve ilk göz ağrım. Aracım Sultan filminde kullanılan aracın aynısı, 1976 model bir araç. İçerisinde bulunan aksesuarlar bile o filmde kullanılan aksesuarlarla aynı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE SADECE 7 TANE BULUNUYOR"

Türkiye'de 7 tane bulunduğunu belirten klasik minibüsünün vatandaş tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlatan Levent Dikbaş ise "Bu araçlardan bir tanesi bizde bulunuyor. Bu araca gözümüz gibi bakıyoruz. Bu tür etkinliklere katılıp ardından otoparka çekiyoruz. Herkes yolda bu araca selam veriyor ben de selamlara karşılık vermekten iki kere korna yaktım. Trafikte seyir halindeyken çok fazla ilgi var. Vatandaşın ilgisi gayet yoğun" ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen Sevim Yıldırım da "Benim zamanımın otomobilleri hepsi çok güzel. Torunumla birlikte geziyoruz hepsini çok sevdik. Eskileri hatırladım bugün ve hala o devri istiyorum. O devri çok seviyorum. Şu araçların güzelliğine bakar mısınız? Görünüşleri bile çok hoş" dedi.

"HER DÖNEME AİT ARAÇLAR YER ALDI"

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşın mutluluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak, "Bugün burada gülen yüzleri gördükçe bizler de çok mutlu olduk. Vatandaşımız mutlu bizler de mutluyuz. Her döneme ait araç var. Bizim davet ettiğimiz araçların yanı sıra bir de etkinliği duyup gelenler oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Grup Retrobüs konseri ile Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarına eşlik etti.