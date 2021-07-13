Açık Hava Konserleri-Mustafa Oğul - Son Dakika

Açık Hava Konserleri-Mustafa Oğul Esenler Açık Hava Konserleri kulakların pasını silmeye devam ediyor. Esenler halkını müziğin ritmiyle buluşturan konserin 14 Temmuz Çarşamba günkü konuğu sanatçı Mustafa Oğul olacak.

15 Temmuz Millet Bahçesi içinde yer alan Gölet'te gerçekleşecek olan konser, saat 19. 00'da dinleyicileriyle buluşacak.

Etkinlik Türü: Açık Hava Konserleri

Etkinlik Tarihi: 14 Temmuz 2021, Çarşamba

Etkinlik Mekanı: 15 Temmuz Millet Bahçesi Etkinlik Saati: 19: 00

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