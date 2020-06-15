Açık hava restoranlarına ilgi arttı - Son Dakika

Salgın döneminin ardından yeni normal hayata geçilmesiyle açık havada oturma imkanı sunan restoranlara ilgi arttı.



Yeni normal hayata geçiş ile birlikte restoranlar 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başladı. Bu süreçte uzmanların kapalı ve klimalı ortamlarla ilgili uyarısını dikkate alan vatandaşlar ise açık havada oturma imkanı sunan restoranlara yöneldi. Kır bahçeli restoranlara talep katlanarak arttı. İşletmeler ise hem talebi karşılamak hem de misafirlerine sağlıklı hizmet verebilmek adına tedbirlerini artırdı.



Salgına karşı tüm tedbirler alındı



Sultangazi Habipler'de, doğal bahçesi ve sunduğu lezzetlerle yoğun ilgi gören Esenbahçe Et Restoran da bu süreçte aldığı önlemlerle dikkat çekiyor. Salgının ilk günlerinden bu yana bahçesi, otoparkı, çocuk oyun alanları, kapalı restoran bölümü, kendin pişir kendin ye alanı, otağı çadırı ve mescidi olmak üzere tüm bölümleri düzenli olarak ilaçlanan mekanda masalar ve sandalyeler sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi. El dezenfektanlarının yerleştirildiği mekana girişte ateş ölçümü yapılıyor. Aldığı tedbirlerle dikkat çeken restoranın duyarlılığı da müşterilerinden de tam not aldı.



Semaver eşliğinde kahvaltı keyfi



Yemyeşil bahçesi, otantik dekorasyonu ve yeni eklenen otağı çadırında misafirlerini ağırlayan alanda, birçok lezzet de konuklarla buluşturuluyor. Misafirler, yeşillikler ve rengarenk çiçekler arasında oksijen depolayıp bir yandan da doğal ve organik lezzetlerin tadına varabiliyor. Semaverde sunulan çay servisinin yanı sıra et çeşitlerini de vatandaşa sunan mekanda kendin pişir, kendin ye imkanı da bulunuyor. Yöresel tatlarla misafirlerine ikramlarda bulunulan mekanda Hamsiköy sütlacı, manda yoğurdu ve Trabzon ekmeği de çok rağbet görüyor.



Ücretsiz otopark ve çocuk oyun alanı



Mekan, açık ve kapalı alanda toplam 800 kişiye aynı anda hizmet verirken mekanda, davet, iş toplantıları ve özel organizasyonlar da gerçekleştirilebiliyor. Araçla gelecekler için ücretsiz otopark hizmeti de sunulan mekanda çocuklar da unutulmuyor. Çocukların temiz hava alabileceği aynı zamanda eğlenebileceği bir çocuk oyun alanı da bulunuyor. Ayrıca iki ayrı mescidi bulunan mekan, ferah bir ortamda ibadet etme imkanı sunuyor. - İSTANBUL