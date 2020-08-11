"Açık Hava Sinema Geceleri" 375 yıllık tarihi Cinci Han'da başladı - Son Dakika

"Açık Hava Sinema Geceleri" 375 yıllık tarihi Cinci Han'da başladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs nedeniyle sinemadan uzak kalan vatandaşlar için düzenlenen "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği tarihi Cinci Han'da başladı.

Safranbolu Belediyesi, korona virüs salgını sonrası ülke genelinde girilen kontrollü normalleşme sürecinde kültür sanat etkinlikleri kapsamında sinemayı vatandaşların ayağına getirdi. Sultan İbrahim'in Anadolu Kazasker'lerinden Cinci Hoca tarafından memleketi olan Safranbolu'ya bıraktığı eserlerden biri olan 375 yıllık tarihi 'Cinci Han'ında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinlikleri çerçevesinde "Muhsin Bey" filmi izletildi. Sosyal mesafe kurallarının uyulduğu etkinlikte vatandaşlara içecek ikramı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile 35 mm analog özellikte 10 filmin perdeye yansıyacağı sinema geceleri, uzun bir aradan sonra yeniden Safranbolu'da hayat bulmaya başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Covid-19 döneminde birçok etkinlikten vazgeçmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Normalleşme süreciyle birlikte etkinliklere başladıklarını ifade eden Köse, "Sıcak havalarda açık hava sinemalarını düzenleyerek Safranbolu halkına keyifli akşamlar geçirmek istiyoruz. 10 günlük sinema geceleri organize ettik. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden destek aldık. Etkinliğimizin gala gecesini tarihi bir mekanda yapalım istedik. Etkinliğin devamı kent meydanında, son geceyi de pazar alanında arabada yapacağız" diye konuştu.