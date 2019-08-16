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Açık Hava Sinema Günleri

49 dakika önce

-Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi -Sinemaseverlerin ilgi ile izlemesi NEW YORK - ABD'de, New York Açık Hava Sinema Günleri etkinliği kapsamında Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi gerçekleştirildi.

- Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi
-Sinemaseverlerin ilgi ile izlemesi
NEW YORK - ABD'de, New York Açık Hava Sinema Günleri etkinliği kapsamında Brooklyn Köprüsü Parkı'nda film gösterimi gerçekleştirildi. Sinemaseverler, New York'un sembol bölgelerinden Brooklyn Köprüsü'nün altında açık havada film seyretti.
Brooklyn, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:15 Kaynak: AA
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