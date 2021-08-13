Açık hava sineması Emniyettepe'de - Son Dakika
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Açık hava sineması Emniyettepe'de

Açık hava sineması Emniyettepe'de

13.08.2021 20:34

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri kapsamında başlattığı açık hava sinema gösterimleri devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin Yaz Etkinlikleri kapsamında başlattığı açık hava sinema gösterimleri devam ediyor.

Bir Eyüpsultan klasiği haline gelen açık hava sinema gösterimleri her gün farklı bir mahallede düzenleniyor.

Genç yaşlı 7'den 70'e tüm sinema severleri, Türk sinemasının birbirinden seçkin eserleri ile buluşturan açık hava sinema günleri bu kez Emniyettepe Mahallesi'nde Emniyettepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Emniyettepeliler bir Yeşilçam klasiği olan, Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul ve Halit Akçatepe gibi Türk Sinemasının değerli oyuncularını bir araya getiren Mavi Boncuk filmini izlediler.

Eyüpsultanlıların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterimi sırasında alanda bulunan çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Açık hava sineması Emniyettepe'de - Son Dakika


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