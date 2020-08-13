Açık Hava Sineması etkinliği bu kez araçsız gerçekleştirilecek - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesinin düzenlediği açık hava sineması etkinliği bu kez Sahil Park'ta araçsız gerçekleştirilecek. 14 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de gerçekleşecek özel gösterimde kahkahalar ile izlenen "Eltilerin Savaşı" filmi gösterilecek.

Pandemi süreci ile birlikte vatandaşlarının sosyal yaşamdan uzaklaşmasını engellemek amacı ile düzenlenen açık hava sineması bu kez araç girişi olmadan düzenlenecek. Minderler üzerinde açık hava sinemasının keyfini sürecek vatandaşlara mısır ve içecek ikramı Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak.

Sahil Park'ta düzenlenecek açık hava sineması ile aracı olmayan vatandaşların taleplerini de değerlendirdiklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Açık hava sinemamız ilk gösterimimizden bu yana yoğun ilgi görmekte. Aracı olmayan vatandaşlarımızın da bu etkinlikten mahrum kalmamaları için bu kez Sahil Park'ta özel gösterimimizi gerçekleştireceğiz. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gereken bu günlerde vatandaşlarımızın kurallar çerçevesinde sosyal hayattan uzak kalmamaları için Belediyemiz ve tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA