Son Dakika Haberleri: Açık Hava Sinemasında 'Bir Millet Uyanıyor' filmi izlendi
Son Dakika Güncel Haber

Açık Hava Sinemasında 'Bir Millet Uyanıyor' filmi izlendi

2 saat önce

Bilecik'te vatandaşlar, 1966 yılında Bilecik'te 45 günde çekilen 'Bir Millet Uyanıyor' filmini Açık Hava Sinaması'nda izleme şansı buldular.

Açık Hava Sinemasında 'Bir Millet Uyanıyor' filmi izlendi, System.String[]

Bilecik'te vatandaşlar, 1966 yılında Bilecik'te 45 günde çekilen 'Bir Millet Uyanıyor' filmini Açık Hava Sinaması'nda izleme şansı buldular.


Baş rolünde Kartal Tibet'in oynadığı 'Bir Millet Uyanıyor' filmi, Yüzbaşı Davut ile 6 askerinin köylülerle birlikte Yunan işgaline karşı koymaları anlatılmıştı. 43 yıl önce Bilecik'te çekilen film Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Açık Hava Sinaması'nda gösterildi. Pelitözü Gölpark'ta gün boyunca düzenlenen etkinlikler ile kurtuluş şenliklerinin sevinci ve gururu paylaşılırken, Gyrocopter uçuşları sonunda halk oyunları sergilendi. Gece 'Bir Millet Uyanıyor' adlı filmin Açık Hava Sinaması'nda izlenmesi ile etkinlikler son buldu. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, halk oyunlarını izleyerek vatandaşlara lokma ve dondurma ikramında bulundu. Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunu en anlamlı şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti. - BİLECİK

Kartal Tibet, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 ton köfte ikram ettiler...Köfte ekmekten almak isteyen uzun kuyruklar oluşturdu
50 yaşındaki yıldız şarkıcı Jennifer Lopez, festivale iç çamaşırsız katıldı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:33:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Açık Hava Sinemasında 'Bir Millet Uyanıyor' filmi izlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]