Açık hava sinemasında kornalar eşliğinde evlilik teklifi yaptı - Son Dakika

Açık hava sinemasında kornalar eşliğinde evlilik teklifi yaptı

Kocaeli'de düzenlenen açıkhava sinemasına kız arkadaşıyla gelen genç, araçlarında film izleyen kalabalık arasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Kocaeli'de düzenlenen açıkhava sinemasına kız arkadaşıyla gelen genç, araçlarında film izleyen kalabalık arasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Film izleyen kalabalık ise korna çalarak genç çifte destek oldu.

Kocaeli'de düzenlenen "Arabada Sinema" etkinliği genç çiftin evlilik yolunda ilk adımlarını atmasına vesile oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için hayata geçirdiği Arabada Sinema etkinliğini, Büyükşehir Fuar Merkezi otoparkında gerçekleştirdi. 7. Koğuştaki Mucize filminin gösterildiği etkinliğin sonunda sürpriz bir evlenme teklifi yapıldı. 3 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak isteyen İsmail Yağız, Başkan Büyükakın ile sosyal medya üzerinden görüşerek etkinlik sonunda evlenme teklifi yapmak istediğini belirtti.

FİLMİN SONUNDA BEYAZ PERDEDEN EVLİLİK TEKLİFİ

Başkan Büyükakın, genç çiftin evlilik yolunda ilk adımlarını atması için İsmail Yağız'ı organizasyon sorumluları ile buluşturdu. İsmail Yağız'ın kız arkadaşı Beyza Çınar'a etkinlik sonunda evlilik teklifi yapması için hazırlıklar yapıldı. İsmail Yağız, kız arkadaşı Beyza Çınar ile birlikte etkinliğe katıldı. Filmin sonunda birlikte çekildiği fotoğrafı beyaz perdede gören Beyza Çınar, şaşkınlığını gizleyemedi. Araçtan inen çift beyaz perde önüne geldi. Bu sırada İsmail Yağız, diz çökerek 3 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Beyza Çınar'a evlilik teklifini yaptı. Aldığı evlilik tekliği ile şaşkınlığı daha da artan Beyza Çınar, alkışlar eşliğinde teklifi kabul etti.

KORNA EŞLİĞİNDE DİZ ÇÖKEN GENÇ YÜZÜĞÜ TAKTI

Evlilik teklifi için uygun bir zaman beklediğini ifade eden İsmail Yağız, "3 yıllık bir birlikteliğimiz var. Ben evlilik teklifi için fırsat kolluyordum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sosyal medya hesaplarında arabada sinema etkinliğini gördüm. Sosyal medya üzerinden Tahir Başkan ile iletişime geçtim. Sağ olsun beni kırmadı, organizasyonu düzenleyen ekip ile beni görüştürdü. Fotoğraflarımızı verdim. Etkinliğin sonunda fotoğrafımız beyaz perdeye yansıtıldı. Bende araçtan inerek evlilik teklifimi yaptım. Bize bu fırsatı veren başkanımız Tahir Büyükakın'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

(Cihan Atik/İHA)

Açık hava sinemasında kornalar eşliğinde evlilik teklifi yaptı

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 02:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Açık hava sinemasında kornalar eşliğinde evlilik teklifi yaptı - Son Dakika

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