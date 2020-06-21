Açık hava stüdyosu 'mor turizm' - Son Dakika

- Açık hava stüdyosu 'mor turizm'

EDİRNE - Genelde Isparta ile özdeşleşen lavanta tarlaları Edirne'de fotoğraf tutkunlarının yeni durağı oldu. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, lavanta tarlasını fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar için kontrollü şekilde ziyarete açılan lavanta tarlaları bugün saat 21.30'a kadar son ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fotoğrafçılar adeta akın ediyor

Fotoğraf tutkunları doğal ışık ve perspektif derinliğinin en güzelinin yaşandığı 'mor cümbüş' lavanta tarlalarında fotoğraf çekiyor. Lavantaların tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar şapka ve gözlük gibi aksesuarlarda kullanarak fotoğraflarını zenginleştiriyor. Açık hava stüdyosu olarak kullanılan tarlaları özellikle gençler tercih ediyor.

'Mor' hasat vakti

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Karaağaç lokasyonunda 20 dekarlık alanda bulunan lavanta tarlası bugün saat 21.30'a kadar son ziyaretçilerini ağırlayacak. Uçsuz bucaksız mor tarlalarda lavanta çiçeklerinin yüzde 80'inin üzerinde çiçeklenmesinin ardından önümüzdeki günlerde başlatılacak hasat ile elde edilecek, materyaller yine enstitü bünyesinde bulunan tesislerde lavanta yağı olarak üretilecek.

"Hem göze hem de ruha hitap ediyor"

Lavanta tarlasına fotoğraf çekilmek için geldiğini söyleyen Berna Babacan, lavanta tarlasının mor cümbüşle hem göze hem de ruha hitap ettiğini ve kokusu ile mutluluk verdiğini belirtti.