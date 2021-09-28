Açık Hava Yaz Oyunları'nda sahnelenecek "Kayıp El" oyunu iptal edildi - Son Dakika

Devlet Tiyatrolarının (DT) Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında 30 Eylül'de Ankara Macunköy Yerleşkesi İrfan Şahinbaş Açık Hava Sahnesi'nde ve 1-2 Ekim'de Akün Sahnesi'nde tiyatro severlerle buluşması planlanan "Kayıp El" adlı oyunun sanatçı rahatsızlığı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

DT'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruya göre, Açık Hava Yaz Oyunları'nda son temsil, 30 Eylül'de Erzurum Devlet Tiyatrosunun sahneye koyduğu "Kayıp El" oyunu ile yapılacaktı.

Akün Sahnesi'nde de 1-2 Ekim'de sahnelenmesi planlanan oyun, sanatçı rahatsızlığı nedeniyle iptal edilirken, aynı tarihlerde David Foley'in yazdığı, Emel Aslan'ın çevirdiği ve Mehmet Yıldız'ın yönettiği Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı "Ölümcül Oyun" adlı oyun sahnede olacak.

İptal edilen oyun için bilet alan sanatseverler aynı tarihlerde "Ölümcül Oyun"u izleyebilecek ya da biletlerini iade edebilecek.