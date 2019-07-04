Açık havada aile boyu nostalji sinema keyfi



TARSUS Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Nostalji Sinema Günleri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte izleyicilere patlamış mısır ile çekirdek ikramında da bulunuldu.

Sinema Genel Müdürlüğü'nce gösterime uygun görülen başyapıtlar, mahallelerde kurulan açık hava sinemalarında vatandaşlarla buluşturuluyor. Her gün farklı bir mahallede, hafızalarda iz bırakan Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinin gösterime sunulduğu etkinlikte Vizontele, Zıkkımın Kökü, Züğürt Ağa, Selvi Boylu Al Yazmalım ve Türk sinemasında yer edinmiş Eşkıya gibi kült filmler beyaz perdeye yansıtılıyor. Etkinlikte, izleyicilere nostaljik bir gece yaşatılırken, film gösterimleri için 1960'lı yılların eski bir model sinema makinesi kullanılıyor.

Kente hareketlilik getiren açık hava sinema etkinliğine gelen vatandaşlar, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a bu imkanı sağladığı için teşekkür ederken, Başkan Bozdoğan da "Kentin sosyal ve kültürel alanda gelişim sağlayarak ileri noktalara taşınmasına öncülük edecek aktiviteleri halkımızdan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.



- Mersin