Açık havada 'Arabalı Sinema Geceleri' başlıyor - Son Dakika

Türk Telekom Prime'ın 'Arabalı Sinema Geceleri' etkinliği başlıyor. Müşterilerine özel 7 Ekim'e kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere katılanlar İstanbul Boğazı'nın eşsiz atmosferinde kendi araçları içerisinde sinema izleme keyfini yaşayacak.

Açık Hava Sineması etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 'Arabalı Sinema Geceleri' Ortaköy Açık İspark'ta gerçekleşecek. Sinema gecelerinde 7 Ekim'e kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, birbirinden özel sürprizlerle salı ve perşembe akşamları 18.30'da başlayacak.

Türk Telekom Prime müşterileri, etkinliğe katılmak için 0505 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecek. Katılımcılar, etkinlik alanı girişinde yer alan POS cihazına girmeleri gereken şifreyi ise PRIME ACIKHAVA yazıp 6262'ye göndererek veya Prime mobil uygulaması üzerinden alabilecek.

Sinema gösterimleriyle ile ilgili detaylı bilgiye, operatörün mobil uygulaması veya turktelekomprime.com adresinden ulaşılabilir.

Filmler:

A Star is Born/ Bir Yıldız Doğuyor -14 Eylül

The Gentlemen - 16 Eylül

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - 21 Eylül

Soul (Animasyon) - 23 Eylül

Mucize 2: Aşk - 28 Eylül

Moana (Animasyon) - 30 Eylül

Cruella - 5 Ekim

Onward/ Hadi Bakalım (Animasyon) - 7 Ekim