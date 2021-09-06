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Açık havada konser keyfi - Son Dakika

Açık havada konser keyfi

06.09.2021 08:58
Açık havada konser keyfi, System.String[]

Göksel İzmir'i coşturduGöksel önceki akşam "İzmir +1 Fest" sevilen şarkılarını seslendirdi.

Göksel İzmir'i coşturdu

Göksel önceki akşam "İzmir +1 Fest" sevilen şarkılarını seslendirdi. 6 bin kişinin katılımıyla Karşıyaka Yasemin Cafe&Çim Alanı'nda gerçekleşen konserde Göksel, eğlenceli sahnesiyle dikkat çekti. Eylül ayı boyunca birçok konsere ev sahipliği yapacak "İzmir +1 Fest"in 10 Eylül'deki konuğu ise Adamlar olacak.

Açık havada konser keyfi

Kuruçeşme'de rap gecesi!

Sagopa Kajmer önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen "Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında müzikseverler ile bir araya geldi. Ünlü rap'çi "Neyse", "Vazgeçtim İnan" ve "İstisnalar Kaideyi Bozmaz" gibi 25 sevilen şarkısını hayranları için seslendirdi. Aralıksız yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sagopa Kajmer, unutulmaz bir gece yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede alanı dolduran kalabalık, ünlü rap'çinin tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Açık havada konser keyfi

Güzel kızlar nerede

Yalın önceki akşam "Pazar Şarkıları" konseptiyle Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Yalın, hem romantik hem eğlenceli anlar yaşattı.

İzleyicilerin çoğunun genç kızlar olduğunu fark eden Yalın, sahneden "Güzel kızlar nerede?" diye sordu. Bu soru üzerine izleyiciler hep bir ağızdan "Yalın konserinde" cevabını verdi. Yalın, "Yazdığım şarkıların gücüyle ayrılıklarda daha az üzülen taraf olmayı başardım" dedi.

Açık havada konser keyfi

Açılışı Kalben yaptı

Kalben önceki akşam "Nilüfer +1 Güz Konserleri" açılışını gerçekleştirdi. Folk, blues ve akustik pop öğelerini bir araya getiren Kalben'i 3 bin kişi izledi. Balat Atatürk Kent Ormanı'nda gerçekleşen konserde Kalben, sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.

Açık havada konser keyfi

Motosiklet tutkunlarıyla buluştular

Kıraç ve Merve Özbey, motokrosun formulası MXGP'nin iki etabının düzenlendiği Afyonkarahisar'daki Türkiye MotoFest'te hayranlarıyla buluştu. Etkinlik, 8 gün boyunca 16 konser ile 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Kıraç ve Merve Özbey de kendilerini izlemeye gelenlere sevilen şarkılarını seslendirdi.

Açık havada konser keyfi

İlk Bodrum sahnesi

Sefo geçtiğimiz hafta sonu Kerki Solfej'in düzenlediği Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO Sahnesi'nde ilk kez sahne aldı. Sefo, "Böyle büyük bir sahnede sizlerle buluştuğum için çok mutluyum" dedi. Yaklaşık iki saat boyunca şarkılarını söyleyen ünlü rap'çi, hayranlarının yoğun isteği üzerine "Bilmem Mi?"yi yeniden yorumladı.

Açık havada konser keyfi

Doğum günü sürprizi

Mabel Matiz önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde üçüncü kez hayranlarının karşısına çıktı. Seyircisini "Mendilimde Kırmızım Var" şarkısıyla selamlayan Matiz, "Şarkılar, birlikte söylenince daha iyileştirici oluyor. Bu akşam sizleri gündelik hayatın tantanasından birkaç saatliğine de olsa uzaklaştırmak istiyoruz" dedi. Hayranları 31 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan Mabel Matiz'e açık havada doğum günü tezahüratları da yaptı.

Açık havada konser keyfi

Shakira gibi dans ediyorum

Ayta Sözeri önceki akşam Kerki Solfej'in düzenlediği Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO Sahnesi'nde "Açıkhava'da Gazino" konseptiyle sahne aldı. Sözeri, dansıyla da hayranlarından alkış aldı. Şarkıcı, "Bazen rüyalarımda Shakira gibi dans ediyorum" dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Sözeri, programını "Yanayım Yanayım" şarkısı ile noktaladı.

Açık havada konser keyfi
Açık havada konser keyfi

Konser, Göksel, Yalın, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Açık havada konser keyfi - Son Dakika Magazin


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