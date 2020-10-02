Açık havada mezuniyet töreni - Son Dakika

Açık havada mezuniyet töreni

Açık havada mezuniyet töreni Kilis 7 Aralık Üniversitesinde pandemi nedeniyle ertelenen 2019-2020 yılı mezuniyet töreni açık havada gerçekleştirildi.

Açık havada mezuniyet töreni

KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde pandemi nedeniyle ertelenen 2019-2020 yılı mezuniyet töreni açık havada gerçekleştirildi.

Tüm dünyada etkili olan Covid 19 nedeniyle 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni daha önce iptal edilmişti. Öğrencilerden gelen yoğun talepler üzerine sosyal mesafe kurallarına uyularak, maske takılarak mezuniyet töreni açık havada gerçekleşti.

Üniversitenin 15 Temmuz meydanında gerçekleştirilen törene Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ile protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Üniversite birincisi Suriyeli Ahmet Allum, yaptığı konuşmada, Üniversitede 4 yılın nasıl hızlı geçtiğini gördüklerini ifade ederek, "Acısıyla, tatlısıyla, bir çok anıyı biriktirdiğimizi görüyoruz. Bu süreçte kimi zaman arkadaşlarımızla birlikte, çeşitli sosyal aktiviteler de bulunarak, kimi zaman hocalarımızın karşısında heyecanla, titreyerek geçirdik. Bize eğitim veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İnsanların her zaman hayallerini gerçekleştiremediğini ifade ederek, "Hayallerimiz yerinde duruyor. Gerçekleştirmek için zamanlarımız var diye düşünüyorum. Kütüphane ve kongre merkezimiz siz öğrencilerimizi bekliyor. Hizmete açtık, taşınma işlemi sürüyor. Spor tesislerimizi tamamladık. Yeni büyük park yapıyoruz. Öğrencilerimizi çok seven onlar için emek vermek için can atan hocalarımız sizleri bekliyorlar. Yaşanan pandemi süreci bizim daha mantıklı davranmamızı, kararlar almamızı gerektirdi. Biz belirli alanlarda eğitimin internet üzerinden devam etmesi gerektiğini kanaatine vardık. Belirli alanlarda uygulama gerektiren bazı son sınıf öğrencilerimizin belirli alanlarda, yüksek lisans yapan öğrencilerimiz için bazı alanlarda eğitimin pandemi kurallarına uygun olarak, yüz yüze yapılması kararını verdik. Bugünde mezuniyet törenini de bütün şartları göz önüne alarak, az sayıda öğrencilerimiz ile yapıyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Bugün mezun olan öğrenciler için yapılan törenin son olmadığını ifade ederek, "Şüphesiz hedefleriniz var. Öncelikle hedeflerinizden vaz geçmeyin. Azimle, gayretle, hedeflerinize ulaşmak için çalışmanızı öneriyorum. Ayrıca şunu unutmayın öğrencilik dediğiniz şey, üniversiteyle sınırlı değildir. Bundan sonrada öğrenim hayatınız devam edecek. Kendinizi alanınızda olabildiğinizce en iyi şekilde yetiştirmek için gayret sarf edin. Bunu yaparken hem sizin için hem memleketimiz için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra okul birincisi Ahmet Allum'a çeşitli hediyeler verildi. İstanbul Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün gönderdiği altınlar sınıfı birincilerine takdim edildi. Üniversite öğrencilerinin kep atmasıyla tören sona erdi.

Açık havada mezuniyet töreni
Açık havada mezuniyet töreni
Açık havada mezuniyet töreni
Açık havada mezuniyet töreni

Mustafa Doğan, Ömer Yılmaz, Aralık, Kilis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Açık havada mezuniyet töreni - Son Dakika

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