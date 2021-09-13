Açık havada mezuniyet töreni - Son Dakika

- Açık havada mezuniyet töreni

KİLİS - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde pandemi nedeniyle ertelenen 2020-2021 yılı mezuniyet töreni açık havada gerçekleştirildi.

Tüm dünyada etkili olan Covid 19 nedeniyle Mayıs ayında yapılacak olan mezuniyet töreni ertelenmişti. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, maske takılarak mezuniyet töreni açık havada gerçekleşti.

Üniversitenin 15 Temmuz meydanında gerçekleştirilen törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Okul birincisi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat Bölümü öğrencisi Behiye Ertan mezuniyet konuşması yaptı.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Zor bir pandemi sürecinden geçildiğini ifade ederek, "Normalde Mayıs ayında yapmamız gereken mezuniyet törenini açık alanda böyle bir zaman diliminde yapmak zorunda kaldık. Bunada şükür ediyoruz, öğrencilerimizle mezun olduktan sonra meslek hayatına başlamadan önce son kez burada bir araya gelme imkanı bulduk. Bütün mezun olan öğrencilerimize, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir gelecek sizlere bekliyor. 1.5 yıl her ne kadar yüz yüze eğitim yapmak imkanımız olmamış olsada ama sizlerle hiç kopmadık. Sadece dersler düzeyinde değil, sempozyumlar, seminerler yaptık. Entelektüel sohbetler yaptık, hatta yeri geldi farklı şöylesiler yaparak bir araya geldik" dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk'de, Mezun olan öğrencileri tebrik ettiğini ifade ederek, " Öğrencilerimize teşekkür ediyorum, Kilis'i seçtikleri için, eğitim öğretim hayatı pandemi nedeniyle tam yüz yüze olmadı, benim öğrencilerimize tavsiyem, yeni bir başlangıç yapıyorsunuz, o yüzden hayatınız boyunca, birincisi işinizi sevin, ikincisi çok çalışın, çalışmaktan başka çıkar yolumuz yok. Herkes ne kadar çalışıyorsa, siz daha fazla çalışın, herkes 3 saat çalışıyorsa, siz 5 saat çalışın, bir referansa, birinin sizi iteklemesine gerek kalmadan, herkes bu işini çok güzel yapıyor, desin, onar sizi tercih etsin" diye konuştu.

Fakülteleri birincilikle bitirenlere hediyelerin takdim edilmesinden sonra öğrenciler toplu halde kep atma töreni gerçekleştirdi.