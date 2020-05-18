Açık havada moral konserine şikayet nedeniyle izin verilmedi - Son Dakika

ERZURUM'da bir düğün salonu işletmecisi tarafından vatandaşlara moral için açık havada düzenlenen konser, bazı vatandaşların şikayeti üzerine yarıda kesildi. Yerel sanatçıların ve bar ekibinin gösteri yaptığı konserin iptal edilmesi üzerine telefon açan vatandaşlar, şikayetçi olanlara tepki gösterdi.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler sebebiyle evde kalan vatandaşlara moral için merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki düğün salonu işletmecisi iftardan sonra konser düzenledi. Düğün salonunda görev alan sanatçıların katıldığı konseri evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar, alkışlarla oynayarak katıldı. Türkülerin ardından oyun havalarının başlaması üzerine polis ekipleri salon önüne gelerek işletme yöneticisinden etkinlik için izin alıp almadığını sordu. Konser için izin alındığının bildirilmesi üzerine giden polis ekipleri, yaklaşık 15 dakika sonra bir kez daha gelerek vatandaşların gürültüden şikayetçi olduğunu ve konserin sona erdirilmesini istedi.

'ŞİKAYET EDEN LAMBASINI YAKSIN'

Polis ekiplerinin salon önünden ayrılmasından sonra sahne alarak, yöresel türküden uyarlanan korona şarkısını söyleyen yerel sanatçılardan Bilal Tavlak, "Kim şikayet etti? Şikayet eden elini kaldırsın, lambasını yaksın söndürsün?" diye espri yaparak, "Çok yanlış şey, ben karşı binada otursam çayımı demler, oturur sizi dinlerdim" dedi.

Maskeli ve eldivenli bar ekibinin gösterisinin ardından gece son bulurken işletme sahibi Halim Kumcu'yu arayan vatandaşlar müziğin niye kesildiğini sordu. Kumcu, "Biz uzatmayı düşünüyorduk. Yerel sanatçılar gelecekti. Karşı binadan şikayet olunca polis memurları geldi. Memur arkadaşlar şikayetin karşı binadan olduğunu söyledi" cevabını verdi.

Konserden çok memnun olduklarını söyleyen vatandaş, "Çok güzel biz memnunuz, kim şikayetçi olmuş bilmiyorum. Apartman grubuna yazacağım, kim rahatsız olmuş. Bu sıkıntılı günlerde güzel bir şey yapıyorsunuz. Ne kadar rahatsız olabilirler, zaten evde oturmaktan sıkıntılıyız" diye konuştu.