Açık Havada Soba Keyfi

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Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı