Açık havada spor keyfi Tepebaşı'nda - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen egzersiz eğitimleri, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların katılımı ile açık havada düzenlediği etkinliklerde Eskişehirlileri spor ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda açık havada düzenlenen sabah egzersizleri vatandaşların ilgisi ile devam ediyor. Salı ve perşembe günleri düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri gelen talepler doğrultusunda Batıkent M. Abdülcemil Kırımoğlu Parkı'nda saat 08.30'da gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde Korona virüse karşı maske ve mesafe gibi önlemler de aksatılmıyor. Programa katılan Eskişehirliler, açık havada spor yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ediyor.

Spor etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşların havlu ve sularını yanlarında getirmesi gerekiyor. - ESKİŞEHİR