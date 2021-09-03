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AÇIK HAVADA TİYATRO FESTİVALİ: MAHŞER-İ CÜMBÜŞ SAHNE ALDI - Son Dakika

AÇIK HAVADA TİYATRO FESTİVALİ: MAHŞER-İ CÜMBÜŞ SAHNE ALDI

03.09.2021 11:11

? Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali devam ediyor.

? Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği Esenler Açık Hava Tiyatro Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde tiyatroda doğaçlama geleneğini devam ettiren Mahşer-i Cümbüş sahne aldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festival 1-7 Eylül tarihleri arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yapılıyor.

1 Eylül'de başlayan ve her akşam saat 20.00'de gerçekleşen festivalde birbirinden değerli tiyatro oyuncularının katılımıyla 7 farklı oyun sahnelenecek. Oyun öncesinde çocuklara özel sihirbaz ve jonklör gösterileri de sunuluyor. Ailelerin keyifli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinlik, pandemi önlemleri kapsamında yapılıyor.

FESTİVALİN İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Tiyatro festivaline ilişkin konuşan Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Medya İlişkileri Sorumlusu Aylin İzmir, 'Pandemi döneminde ilçe sakinleriyle bir araya gelmek istedik. Yaz boyunca birçok renkli etkinlik yapmıştık. Tiyatro da toplumu etkileyen gizli bir güç. Halkımızın da yoğun bir ilgisi var. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde Açık Hava Tiyatro Festivali yapalım istedik. Bu yıl festivalin ilkini gerçekleştiriyoruz. İlk gününde miniklerimiz için tiyatro, folklor gösterileri yaptık. Bugün de anne ve babaları mutlu edelim istedik. Pandeminin etkilerini en aza indirmek için festivali açık havada düzenledik. Festival bir hafta sürecek. Bu akşam Mahşer-i Cümbüş ekibi sahne alacak. Çok interaktif ve eğlenceli bir tiyatro grubu, vatandaşlarımız da gayet eğleniyor' dedi.

VATANDAŞLAR FESTİVALDEN MEMNUN

Dursun Duran da 'Çocuklarla geldik, etkinlik çok güzel, eğleniyoruz. Açık havada olmasını ve ses kalitesini de beğendik' ifadelerini kullandı.

Ayşe Duran ise 'Esenler Belediyesi'nin birçok etkinliğine katılıyoruz. Gayet beğeniyoruz, festivali çok beğendik' diye konuştu.

Yüsra Karakaya ise 'Pandemiden sonra festival çok iyi geldi, eğleniyorum. Kendilerini ilk defa izliyorum. Pandemi nedeniyle uzun süredir evlerdeydik. O yüzden böyle bir etkinlik hepimize çok iyi geldi' dedi.

AÇIK HAVADA TİYATRO FESTİVALİ: MAHŞER-İ CÜMBÜŞ SAHNE ALDI
AÇIK HAVADA TİYATRO FESTİVALİ: MAHŞER-İ CÜMBÜŞ SAHNE ALDI
AÇIK HAVADA TİYATRO FESTİVALİ: MAHŞER-İ CÜMBÜŞ SAHNE ALDI
AÇIK HAVADA TİYATRO FESTİVALİ: MAHŞER-İ CÜMBÜŞ SAHNE ALDI
AÇIK HAVADA TİYATRO FESTİVALİ: MAHŞER-İ CÜMBÜŞ SAHNE ALDI

15 Temmuz, Festival, Esenler, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AÇIK HAVADA TİYATRO FESTİVALİ: MAHŞER-İ CÜMBÜŞ SAHNE ALDI - Son Dakika


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