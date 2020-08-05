Açık havada tiyatro sahnesi

URU organizasyonuyla hayata geçirilen Bahçe Tiyatrosu, 13 Ağustos akşamı usta oyuncu Haldun Dormen'in başrolünü oynadığı "Kibarlık Budalası" oyunuyla açılışını yapacak. Ardından 14 Ağustos akşamı Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen "Cimri" oyununa ev sahipliği yapacak. COVID-19 nedeniyle alınan tedbirlerin üst düzeyde uygulanacağı mekanda, kapıda bilet satışı yapılmayacak ve tüm işlemler dijital gerçekleşecek. Birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan alana misafirlerin girişleri ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanacak.