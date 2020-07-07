Açık havada tiyatro 'Türkiye Kayası' oyunuyla devam ediyor - Son Dakika

Açık havada tiyatro 'Türkiye Kayası' oyunuyla devam ediyor

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapalı kalan Devlet Tiyatroları, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında yararlanılması için hayata geçirdiği projeyle 2 Temmuz Perşembe günü "80 Günde Devr-i Alem" oyunuyla perdelerini...

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapalı kalan Devlet Tiyatroları, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında yararlanılması için hayata geçirdiği projeyle 2 Temmuz Perşembe günü "80 Günde Devr-i Alem" oyunuyla perdelerini açarak, sanatseverlerle buluşmuştu.

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Projenin ikinci haftasında İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Türkiye Kayası", İrfan Şahinbaş Sahnesi Macunköy Yerleşkesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Fehime Seven'in yazdığı ve Seval Erözmen Kip'in yönettiği oyun, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin gelecek umudunu, geçmişten kopma çabasını, aidiyetlerini geride bırakmalarını ve sınır kapısında yaşadıkları güçlükleri yer yer eğlenceli bir üslupla, trajikomik biçimde gözler önüne seriyor.

Dekor tasarımının Murat Gülmez'e, kostüm tasarımın Günnur Orhon'a, Işık tasarımının Mehmet Yaşayan'a ve müziklerin Cenap Oğuz'a ait olduğu oyunda, Mesure Tahir, Ömer Polat, Gizem Tataroğlu, Egecan İntepeler, Muhammed Taşdemir ve Çağatay Özçelik rol alıyor.

Oyun 9, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde 21.00'de İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde açık havada izlenebilecek.

Temmuz'un son haftasında "Buzlar Çözülmeden"

Antalya Devlet Tiyatrosu da 23, 24 ve 25 Temmuz'da "Buzlar Çözülmeden" isimli oyun ile Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara'da tiyatroseverler ile buluşacak.

Açık Hava Yaz Oyunları, ağustos ayında da birçok oyunu sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Devlet Tiyatroları, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:07 

Son Dakika Magazin Açık havada tiyatro 'Türkiye Kayası' oyunuyla devam ediyor - Son Dakika Magazin
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